Antimafia, Foti: «Le prese di posizione di Pd e M5s su Natoli sono un'invasione di campo»

«Le prese di posizione di Pd e 5Stelle a favore del giudice Natoli, indagato non certo per reati marginali dalla Procura di Caltanissetta, appaiono come una vera e propria invasione di campo, aggravata dal fatto che entrano nel merito della vicenda, ipotizzando già che si tratti di atto dovuto. Ma davvero costa tanto lasciare lavorare quella Procura e aspettare che siano i suoi organi ad esprimersi, se e quando ciò dovesse rendersi necessario? Abbiamo pieno rispetto di tutte le indagini e guardiamo con estrema attenzione ai lavori della Procura di Caltanissetta che, dopo 32 anni, ha preso in carico la ricerca della verità sulla strage di Via D’Amelio in cui vennero uccisi il giudice Borsellino e la sua scorta. Grazie al lavoro di altra Procura, sono state ribaltate le sentenze Borsellino 1 e 2, ma troppe vicende sono ancora da chiarire». Così commenta Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati.