La Sicilia torna a bruciare, diciassette gli incendi

Diciassette gli incendi oggi in Sicilia in cui sono stati impegnati i vigili del fuoco, i forestali e i volontari della protezione civile regionale. Quattro divampati ad Agrigento, tre a Catania, due a Enna, tre a Messina, tre a Palermo, uno a Ragusa, uno ad Agrigento, due a Trapani.

Nell’Agrigentino incendi sono divampati a Palma di Montechiaro in contrada Capreria, a Ribera in contrada Piano Monaco; nel catanese a Caltagirone in contrada Ogliastro, a Maniace in contrada Piano Farina; nell’Ennese a Piazza Armerina in contrada Albana; nel messinese a Barcellona Pozzo di Gotto in contrada Lando; a Messina a Portella Castanea e a San Marco d’Alunzio in contrada San Giovanni; nel palermitano a Caccamo in contrada Croce, a Sclafani Bagni e Caltavuturo e a Trappeto. Nel Trapanese a Salemi in contrada Bosco Leone; nel ragusano a Monterosso Almo in contrada Monte Casasia.