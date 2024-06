Discarica di Lentini chiusa, stop alla raccolta dei rifiuti nei primi Comuni: 200 quelli a rischio

Bronte, San Giovanni La Punta, Giarre, Mazara del Vallo, Capo d'Orlando. In questi Comuni i sindaci hanno già firmato le ordinanze che prevedono lo stop alla raccolta dei rifiuti per strada ma quelli a rischio, in tutta la Sicilia, sono circa duecento. La decisione è legata alla missiva della società Sicula trasporti che ha comunicato la chiusura dell’impianto Tmb della discarica di contrada Coda Volpe di Lentini.

Gli impianti di Trattamento meccanico e biologico della discarica di Lentini, sono stati chiusi il 21 giugno a tempo indeterminato dopo «la decisione dell'assessorato regionale Territorio e Ambiente con cui si nega l'autorizzazione al proseguimento dell'attività in attesa della definizione della verifica di assoggettabilità a Via». Questa la nota con cui Sicula ambiente, che gestisce la discarica, ha motivato la sua decisione.

«Sono ormai decenni - dice il sindaco di Bronte, Pino Firrarello - che si discute dei rifiuti in Sicilia. Addirittura Cuffaro, quando era presidente, propose di realizzare i termovalorizzatori, ma alla fine la sua proposta fu bocciata. Eppure i termovalorizzatori nel resto d’Europa funzionano benissimo. Tutti sanno infatti che ci sono in pieno centro a Brescia ed a Parigi».