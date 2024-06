Lombardia, diciottenne al lavoro muore schiacciato da un mezzo agricolo

Un ragazzo di 18 anni è morto, stamani, per il crollo di un macchinario che lo ha travolto mentre lavorava in un campo all’interno di una cascina a Brembio, nel Lodigiano. All’infortunio ha assistito un collega di 20 anni che ha avuto un malore. Da una prima ricostruzione, la vittima sarebbe rimasta schiacciata dalla caduta di un pesante componente di una macchina agricola. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto il ragazzo era già morto. I tecnici dell’Ats di Lodi, i vigili del fuoco e i carabinieri sono al lavoro per ricostruire l’accaduto.