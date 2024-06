Maturità 2024: Ungaretti, Pirandello e Rita Levi Montalcini. Tra le tracce della prima prova spuntano anche... i selfie

Sette tracce per la prima prova scritta, quella di Italiano, nella Maturità 2024. Eccole: Tipologia A (Analisi del testo) A1: Testo poetico di Giuseppe Ungaretti A2: Testo in prosa di Luigi Pirandello Tipologia B (Testo argomentativo) B1: «Storia d’Europa» di Giuseppe Galasso B2: Testo tratto da Maria Agostina Cabiddu in «Rivista Aic (Associazione italiana dei costituzionalisti)" B3: «Riscoprire il silenzio. Arte, musica, poesia, Natura fra ascolto e comunicazione» di Nicoletta Polla-Mattiot Tipologia C (Tema di attualità) C1: Testo tratto da Rita Levi Montalcini in «Elogio dell’imperfezione" C2: Testo tratto da Maurizio Camilito in "Profili, selfie e blog".

Le tracce nel dettaglio

Tipologia A

Il brano di Ungaretti scelto dal ministero per la maturità 2024 è «Pellegrinaggio», inserito nella raccolta «Vita di un uomo» e che fa parte della raccolta 'L'allegria'. La poesia trae ispirazione dall’esperienza vissuta da Ungaretti durante la prima guerra mondiale. Allo studente si chiede di presentare sinteticamente il contenuto della poesia, descriverne la struttura metrica, individuare le similitudini, scrivere perché il poeta si riferisce a se stesso come 'uomo di pena', commentare il perché, nella parte conclusiva, l’autore esprime la volontà di sopravvivere attraverso il ricorso ad un’immagine attinente al tema della luce; infine, fare una riflessione sulle modalità in cui la letteratura affronta il dramma della guerra e della sofferenza.