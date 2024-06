La Sicilia torna a bruciare, divampati sette incendi

Sette incendi sono divampati oggi in Sicilia, complici le alte temperature e in alcuni casi il vento. Quattro in provincia di Catania, uno a Messina, uno ad Agrigento e uno a Caltanissetta che hanno visto impegnati i forestali e i vigili del fuoco.

Nel Catanese, a Bronte, in contrada Ricchiscia; a Caltagirone in contrada Terrana; a Regalna in contrada Palmintelli; a Vizzini in contrada Fontana Fico. Nel Messinese a Pettineo, nell’Agrigentino a Realmonte, in contrada Pergole, e nel Nisseno a Niscemi, in contrada Terrana.