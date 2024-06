Migranti, nuova tragedia dell'immigrazione: 10 morti e 51 salvati

Nuova tragedia dell’immigrazione. Dieci morti sono stati trovati nello scafo di una barca in legno. A bordo complessivamente - spiega la Ong Resqship - c’erano 61 migranti: 51 sono stati evacuati, due dei quali privi di sensi: altri 10 sono stati trovati senza vita nel ponte inferiore della barca. Il team è intervenuto anche con un’ascia per rompere lo scafo ed entrare all’interno del barcone. La barca era in acque internazionali a poco più di 40 miglia da Lampedusa, nei pressi dell'area Sar maltese. I 10 morti si trovavano nel ponte inferiore della barca allagata.

I dieci cadaveri ritrovati da Ong andranno a Lampedusa

I 10 cadaveri ritrovati dall’equipaggio della nave ong Nadir, che ha soccorso un barchino carico di migranti in acque Sar Maltesi, verranno trasportati, così come i circa 40 sopravvissuti, a Lampedusa. Lo ha disposto il ministero dell’Interno. La guardia costiera in servizio sulla più grande delle isole Pelagie ha trasbordato i circa 40 migranti soccorsi dalla Nadir e sta adesso trainando la «carretta del mare» con a bordo i 10 cadaveri che giungeranno in serata sulla più grande delle isole Pelagie.