Operaio siciliano si ferisce al collo con una sega nel cantiere del tram a Bologna

Un operaio è rimasto ferito, riportando un taglio sul collo, in un incidente sul lavoro avvenuto verso le 9 in viale della Repubblica, a Bologna, nel cantiere per la linea rossa del tram. Da una prima ricostruzione, stava manovrando una sega circolare utilizzata per tagliare il cemento quando sarebbe caduto in avanti mentre aveva in mano l’utensile: ci è finito sopra con la testa e il disco lo ha ferito sul collo. Subito soccorso dai colleghi, poi dal 118 sul posto con ambulanza e automedica, l’operaio è stato portato all’ospedale Maggiore in condizioni di media gravità.

È un quarantenne di origine siciliana, dipendente di una ditta di costruzioni di Carpi, nel Modenese, che ha in appalto i lavori in quel tratto. Sono intervenuti, per gli accertamenti e i rilievi di legge, i carabinieri della stazione Navile e i funzionari della Medicina del Lavoro dell’Ausl. La prima ipotesi è che all’origine dell’infortunio non ci sia stato un malfunzionamento dell’attrezzo, che non è stato posto sotto sequestro, ma più probabilmente una distrazione o un errore umano.