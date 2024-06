Abusata e filmata a 12 anni, il video sulle chat: indagini nel Modenese

Avrebbe subito violenze da parte di un altro giovane, anche lui minorenne, mentre un altro filmava: il video, in chat, avrebbe poi fatto il giro del web. L’episodio, vittima una ragazzina dodicenne, sarebbe avvenuto la scorsa settimana in una stazione delle autocorriere di un comune del Modenese: sul fatto sono in corso indagini della squadra mobile di Modena. A presentare denuncia, sarebbero stati i genitori della ragazza.