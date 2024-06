Milano, licenziata manager stuprata in un locale sui Navigli: «Non è più efficiente»

Ha vissuto una serata da incubo in un locale dei Navigli di Milano subendo uno stupro di gruppo compiuto da tre amici che, secondo il giudice, hanno avuto un «atteggiamento di subdola sopraffazione». Poi, dopo che l’azienda che aveva espresso sostegno e solidarietà per la violenza subita, è arrivata la doccia fredda: è stata licenziata. La società di Assago (Milano) con sede legale in Olanda in cui era occupata ha ritenuto «non fosse più efficiente» e le ha offerto 5 mila euro di buonuscita. Provvedimento impugnato di fronte alla magistratura del lavoro. È la dura storia di cui è protagonista suo malgrado una manager torinese di 32 anni, raccontata dal quotidiano La Stampa.

L’aggressione è avvenuta nel marzo del 2023. Dopo una festa la giovane donna «venne stuprata per una notte intera da tre ragazzi che considerava suoi amici. Tutti, lei compresa, avevano esagerato con l’alcol». I responsabili della violenza furono identificati e arrestati dai carabinieri. La vittima fu curata in ospedale. «I colleghi e i dirigenti dell’azienda per cui lavorava da tre anni, specializzata nel commercio di brand di lusso, si strinsero intorno a lei: “Hai tutto il nostro sostegno, non mollare”. Dopo sei mesi di mutua scandita da ricoveri in ospedale - si legge nell’articolo -, da interminabili sedute da psicologi e psichiatri, con i famigliari che temevano si suicidasse, la ragazza provò a tornare al lavoro a settembre. Non ce la faceva, aveva ancora bisogno di cure. Alternava momenti di ottimismo ad altri di profonda tristezza».