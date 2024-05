Milano, muore suicida il rettore della Cattolica: il cordoglio del Papa

È morto improvvisamente il rettore dell’Università Cattolica Franco Anelli, avvocato e giurista che guidava l’ateneo dal 2013, ed ara arrivato quasi al termine del suo terzo e quindi ultimo mandato. Aveva sessant’anni e ieri sera (23 maggio) si è tolto la vita, gettandosi dal palazzo in centro a Milano dove viveva.

A dare la notizia della sua scomparsa - arrivata come un fulmine a ciel sereno - è stata questa mattina l’università con una nota congiunta con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs «alla quale Anelli ha dedicato la propria opera e l’intera sua vita». Al momento non sarebbe stato trovato nessun testo scritto lasciato dal rettore per spiegare il gesto compiuto, pare, per motivi personali. Nei prossimi giorni verrà effettuata l’autopsia disposta dal pm di turno di Milano Giovanna Cavalleri. Per poterla disporre sarà aperto un fascicolo per ipotesi, solo tecniche, di istigazione al suicidio o omicidio colposo. E saranno analizzati i tabulati telefonici, in particolare le ultime telefonate, e il suo computer.