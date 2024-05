L'arresto di Giovanni Toti, Cofferati: «Si dimetta, accuse drammatiche»

«Toti? Si deve dimettere, le accuse sono drammatiche, non stiamo parlando di un abuso d’ufficio». Lo spiega Sergio Cofferati, ex segretario della Cgil, genovese d’adozione, che dieci anni fa provò a candidarsi alla guida della Liguria, in un’intervista a Repubblica in cui commenta

l'inchiesta che ha portato ai domiciliari Giovanni Toti.

«Colpisce un sistema di potere: persone e organizzazioni del mondo istituzionale, economico e sociale. Oltre a quelli che sono direttamente coinvolti, perché hanno praticato illeciti, ci sono quelli che avendoli visti non li hanno denunciati - prosegue -. Non credo che i capi d’imputazione fossero ignorati da tanti che operano in quei settori». Per questo secondo l’ex leader Cgil «è indispensabile un azzeramento delle figure istituzionali coinvolte, sia politiche che amministrative. Non farlo sarebbe non solo un errore grave, ma penalizzerebbe la regione. Come si fa a svolgere l’attività politica mentre ci si deve difendere dall’accusa di corruzione? Accuse che vanno accertate, ovviamente, e lo farà il Tribunale. Ma intanto tolgono credibilità».