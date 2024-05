Auto in panne nella corsia unica della Palermo-Catania, vetture incolonnate e disagi

Traffico paralizzato, questa mattina, sull'autostrada Palermo-Catania. Un mezzo, intorno alle 8,30, è andato in panne tra Tremonzelli e Ponte Cinque Archi, nel tratto dove i mezzi sono obbligati a circolare su una sola corsia, a causa dei restringimenti dovuti ai lavori stradali, e così, inevitabilmente, le automobili che seguivano quella ferma per un guasto, sono rimaste incolonnate.

[caption id="attachment_1926613" align="alignnone" width="300"] Auto in panne sulla A19[/caption]

Si è dovuto attendere l'arrivo della polizia stradale e degli operai dell'Anas affinchè le auto riprendessero la marcia. Le vetture, infatti, sono state deviate per qualche metro sulla corsia chiusa, per poi essere introdotte nuovamente in quella che originariamente percorrevano.

Ancora notevoli disagi e ritardi per chi era in viaggio sulla A19, in direzione del capoluogo etneo.