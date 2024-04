Vittimizzazione secondaria, cos'è e quali sono le conseguenze

La vittimizzazione secondaria è una forma di colpevolizzazione della vittima. È quel fenomeno per il quale le vittime di un reato, e in particolare di una violenza sessuale, subiscono una seconda aggressione, sia in ambito familiare che attraverso la televisione e il web. La vittimizzazione secondaria, dunque, sposta l'attenzione o la responsabilità dalla persona che ha commesso la violenza alla persona che l'ha subita. Secondo gli esperti giuridici, la vittimizzazione secondaria nascerebbe dalla formulazione dell’art. 609-bis del codice penale, secondo cui il delitto di violenza sessuale ricorre tutte le volte in cui la vittima è stata «costretta» con «violenza o minaccia». Quindi, non basta il dissenso della vittima, ma occorre anche la sua effettiva costrizione. Secondo i dati, inoltre, la colpevolizzazione della vittima colpisce maggiormente le donne.

Cos'è la vittimizzazione secondaria

La vittimizzazione secondaria avviene quindi quando un soggetto che ha subito una prima violenza definita primaria, attraverso altre esperienze compiute da soggetti che non sono gli stessi autori, rivive condizioni traumatiche o subisce altra violenza. In pratica, la vittima rivive le stesse esperienze traumatiche proprio quando sceglie di parlarne o di denunciare. Al soggetto che subisce vittimizzazione secondaria viene addossata la colpa di ciò che è capitato. Per il Consiglio d'Europa, non si verifica come diretta conseguenza dell'abuso subito, ma attraverso la risposta che le istituzioni e altri soggetti danno alla vittima, siano essi familiari e amici che mass media.