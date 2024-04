Spintoni, schiaffi e bastonate a Milano per il 25 aprile: due fermati

Spintoni, schiaffi e bastonate in piazza Duomo a Milano quando al termine del corteo del 25 Aprile è arrivata la comunità ebraica con i suoi striscioni. Gli incidenti sono durati pochi minuti. La questura ha spiegato che si è trattato di «un gruppo di giovani nordafricani esagitati», alcuni con bandiere palestinesi, che hanno messo in difficoltà anche il cordone dei City Angels. In piazza subito sono intervenuti gli agenti in tenuta antisommossa che hanno riportato la calma. Due manifestanti sono stati fermati e portati in questura.

I manifestanti hanno inveito contro gli esponenti della comunità ebraica e hanno tentato di avvicinarsi a cameramen e fotografi che stavano riprendendo gli incidenti. Mezz'ora dopo, alle 16.30, i pro Palestina che stazionavano in piazza Duomo da prima dell’inizio del corteo, hanno sfondato le transenne tentando più volte - sempre senza esito per l'intervento delle forze dell’ordine - di avvicinarsi al palco.

Al termine degli interventi, un consistente gruppo della porzione di sostenitori della causa palestinese ha lasciato la piazza per dirigersi, compattato dalle forze dell’ordine disposte dalla questura di Milano, lungo via Broletto in direzione piazza Cairoli. Alcune centinaia di persone sono costantemente monitorate dal dispositivo di ordine pubblico.