Alluvione a Vicenza, inondata la zona attorno allo stadio Menti: l'acqua è entrata anche negli spogliatoi e nei magazzini

L’alluvione che ieri sera e oggi ha coinvolto la città di Vicenza ha allagato l’intero quartiere attorno allo stadio Romeo Menti, finito sott’acqua. Subito sono scattati i controlli per valutare i danni causati dall’acqua penetrata all’interno dell’impianto, dove si trovano anche la sede e gli uffici della società di calcio. Da un primo sopralluogo il campo di gioco, che è più alto da quando è stato rifatto, non risulterebbe allagato: l’acqua ha raggiunto solo le fasce laterali. Da valutare invece eventuali danni ad impianti elettrici, led e audio. Nell’alluvione del novembre 2010 lo stadio Menti finì sott’acqua per oltre un metro con danni ingentissimi a terreno di gioco, spogliatoi, impianti elettrici e altre strutture. Sembra molto difficile che domenica 3 marzo si possa disputare al Romeo Menti la partita di campionato di calcio tra Vicenza e Fiorenzuola, in programma alle 18.30. «Tutta la parte circostante l’impianto sportivo - spiega una nota emessa dal club biancorosso nel pomeriggio - è praticamente sommersa dall’acqua, che è entrata anche negli spogliatoi e nei magazzini, mettendo a forte rischio il funzionamento degli impianti, elettrici in primis, oltre a creare altri danni, al momento non quantificabili, di vario genere. Sembra reggere, invece, la tenuta del manto erboso, ma è molto preoccupante la situazione esterna».

«Ad oggi - conclude il comunicato della società - le possibilità di disputare la partita con il Fiorenzuola sembrano minime e le previsioni meteo dei prossimi giorni in questo senso non sembrano aiutare». È probabile che nelle prossime ore la società del patron Renzo Rosso possa inoltrare alla Lega di Serie C la richiesta per il rinvio del match. L’allagamento dello stadio di Vicenza, sottolinea l’assessore regionale veneto alla Protezione civile, Gianpaolo Bottacin, non è stato causato dall’esondazione di fiumi ma dalle piogge rilevanti che hanno messo in crisi la rete fognaria della zona. «Lo stadio - ricorda Bottacin - si trova alla sinistra orografica del Bacchiglione, che non è esondato. A Vicenza il problema è venuto dal Retrone, un corso breve che immette nel Bacchiglione. Lì sono piovuti 150 millimetri, che hanno fatto crescere il corso d’acqua ieri sera, finché ha tracimato nel parco Retrone come in una vasca di laminazione "naturale" e ha allagato alcuni condomini. Ora però sta cominciando a calare», ha concluso.