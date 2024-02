Bloccato un altro corriere della droga, era diretto in Sicilia con 125 chili di hashish

Fiumi di droga in viaggio dalla Calabria e anche dal Lazio per la Sicilia. Ieri (31 gennaio) era stato bloccato un corriere a Buonfornello con un 11 chili di cocaina e oggi arriva la notizia di un altro ingente carico intercettato a Villa San Giovanni. L’uomo, 46 anni, della provincia di Roma, era diretto in Sicilia a bordo di un’autovettura utilitaria. Ma prima di imbarcarsi si è imbattuto in un controllo ed è stato tradito dal suo eccessivo nervosismo. Così la sua auto è stata perquisita e grazie al fiuto dei cani antidroga Syria ed Edin, altamente specializzati in operazioni della specie, i militari hanno scoperto 6 borsoni di colore nero, contenenti panetti di hashish, dal peso complessivo di oltre 125 chilogrammi.

Lo stupefacente venduto al dettaglio avrebbe potuto fruttare alla criminalità organizzata circa un milione di euro.