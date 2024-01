«Viaggi gratis di Trenitalia per tutto l'anno», ecco la nuova truffa dei cellulari e sui social

Una nuova truffa corre sui nostri cellulari. Questa volta tocca a Trenitalia, con un link su WhatsApp o su Facebook che invita a cliccare per accedere all'offerta, ovvero viaggi gratis per tutto l'anno. Peccato che la promozione sia una vera truffa.

Il modus operandi è sempre lo stesso. Chi apre il link viene rimandato su una pagina, la grafica è verosimile, colori e font sono quelli utilizzati da Trenitalia, compare anche l'immagine della carta regalo: per ottenerla basta rispondere a un questionario, spiegano sul sito. L'obiettivo degli hacker è convincere gli utenti a inserire i propri dati personali: nome, cognome, indirizzo mail, spesso anche numeri di carte di credito e debito. È un tentativo di phishing, una truffa telematica, che purtroppo spesso riesce.

I truffatori giocano sul passaparola: il link infatti è stato condiviso su WhatsApp e Facebook, e spesso è arrivato come messaggio da parte di conoscenti o familiari. Alla fine del quiz l'utente viene dichiarato vincitore, ma il premio non arriverà mai, anzi potrebbero arrivare delle brutte sorprese.

«Noi abbiamo già avvertito i nostri utenti su tutti i nostro social - precisa la società - . Ricordiamo che le nostre promozioni regolari sono pubblicate solo sul nostro sito, sulla nostra App o sui nostri profili social ufficiali. Questa promozione - ribadiscono - non ha nulla a che fare con Trenitalia e qualsiasi contenuto ad essa collegato non rappresenta in alcun modo iniziative promosse da Trenitalia».