Sicilia, la guardia costiera ha sequestrato 74 tonnellate di pesce non tracciato

La Guardia Costiera ha eseguito 680 controlli ed accertato 57 illeciti amministrativi, sequestrato 7 attrezzi da pesca, chiuso un esercizio commerciale e contestato multe per un totale di oltre 93 mila euro. L’operazione «Spinnaker», che ha riguardato i tratti da Gela a Cefalù, incluse le Isole Pelagie, Pantelleria, le Egadi ed Ustica, è stata condotta dalla Direzione Marittima di Palermo, che ha giurisdizione sulla costa e sul mare dei Comuni costieri.

Nel corso delle verifiche sono state sequestrate anche 74 tonnellate di pesce. A Gela il personale della Capitaneria di porto ha elevato sanzioni per la mancanza di tracciabilità e per la violazione alla normativa sanitaria di settore per 5 mila euro e posto sotto sequestro oltre 500 kg di prodotto sprovvisto della necessaria documentazione. Nel 2023 gli uffici marittimi della Guardia Costiera di Palermo hanno compiuto complessivamente 9.900 controlli, scoperto 531 violazioni amministrative, sequestrato 559 attrezzi da pesca, chiuso due negozi e inflitto circa 720 mila euro di multe, oltre a 126 tonnellate di prodotto ittico sequestrato.