Allarme peste suina, abbattuti in Sicilia 4.500 cinghiali

Tra il 2022 e il 2023 in Sicilia sono stati abbattuti o catturati 4.500 cinghiali. Il dato è stato riportato da Roberta Paci, dirigente dell’assessorato all’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, durante il convegno «Rischio peste suina in Sicilia, azioni strategiche in atto e sviluppi futuri: confronto con gli attori della Regione Siciliana», organizzato nella sede dell’istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia.

Il commissario straordinario alla peste suina Vincenzo Caputo aveva stabilito che potevano essere abbattuti nel primo anno 9.500 capi per contrastare il rischio della diffusione di peste suina, ancora non presente in Sicilia, e per ridurre il numero degli animali che stanno devastando i territori.