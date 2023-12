Lavori in autostrada, limitazioni sull'A18 e A20 fino a febbraio: i percorsi alternativi

Nuovi lavori sulle autostrade siciliane, in particolare sulla Messina-Catania e sulla Messina-Palermo con chiusure di corsie e di svincoli, fino al prossimo 6 febbraio. I nuovi interventi permetteranno l'implementazione dei dispositivi informativi alle barriere e nei caselli sull'A18 e A20. Ad annunciare gli ulteriore lavori è il Cas: ci saranno parzializzazioni di carreggiata mediante la chiusura alternata della corsia di emergenza, marcia o sorpasso secondo le esigenze. Dalle 6 alle 13 di domani (16 dicembre) verrà chiuso in entrata lo svincolo di Villafranca Tirrena dell'A20.

Messina-Palermo, le chiusure e i percorsi alternativi

Per permettere l'implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il protocollo da remoto di ponti e viadotti nell'autostrada A/20 Messina-Palermo, Autostrade Siciliane ha predisposto: dal 15 al 16 dicembre, nella fascia oraria compresa tra le ore 07:00 alle ore 17:00, avverrà la chiusura al traffico veicolare del tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Santo Stefano Di Camastra (km.135+052) e Sant'Agata di Militello (km.107+070), in direzione Messina e la conseguente istituzione dell'uscita obbligatoria svincolo di Santo Stefano di Camastra con rientro allo svincolo di Sant'Agata di Militello per i veicoli provenienti da Palermo che transitano in direzione Messina.

Inoltre, dalle ore 07:00 del 15 dicembre sino alle ore 20:00 del 31 dicembre avverrà la parzializzazione della carreggiata mediante la chiusura alternata della corsia di emergenza, marcia o sorpasso, secondo esigenze, in entrambe le direzioni di marcia nel tratto compreso tra lo svincolo di Sant'Agata di Militello (km.107+070) e lo svincolo di Cefalù (km.168+190).