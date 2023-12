Tornano piogge e forti raffiche di vento in Sicilia: allerta gialla in cinque province

Nuova perturbazione in arrivo in Sicilia, con tanto di allerta gialla emanata dalla protezione civile per rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Sono previste piogge abbondanti, un ulteriore calo delle temperature e forte vento. L'allerta scatta, in particolare, per cinque province: Palermo, Catania, Messina, Trapani ed Agrigento.

«Nel corso della giornata di domani martedì 5 dicembre, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sui versanti tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento», si legge sull'avviso.

A confermare le previsioni sono i meteorologi di 3bmeteo: «Un'area di bassa pressione abbraccia la Sicilia determinando una giornata di tempo instabile con piogge su tutti i settori. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio».