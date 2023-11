Carrello del treno esce dal binario, nessun ferito. Ritardi nei collegamenti verso Palermo e Messina

Disagi per chi oggi doveva e deve viaggiare in treno verso Palermo e Messina. Il carrello di una motrice è uscito fuori dal binario a Pace del Mela, dove erano in corso lavori di manutenzione. Non si sono registrati feriti.

Scattato l'allarme, sul posto sono giunti immediatamente gli operai delle Ferrovie dello Stato che hanno iniziato i lavori per riportare il carrello sul binario.

Ovviamente il traffico è rimasto bloccato e al momento si viaggia su un solo binario lungo l'asse Palermo-Messina. Secondo le previsioni, le operazioni per il ripristino della linea si concluderanno soltanto nella notte.