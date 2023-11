Turetta dopo l'arresto in Germania accetta l'estradizione, il padre: «Sarà dura abbracciarlo ma è mio figlio»

Filippo Turetta ha dato il suo consenso alla consegna all’Italia in relazione al mandato di arresto europeo. Lo si apprende da fonti legali. L’ex fidanzato di Giulia Cecchettin è stato arrestato in Germania dopo una fuga di sette giorni per l’omicidio della ragazza.

I genitori di Filippo Turetta hanno preso parte stasera, in fondo al corteo, alla fiaccolata silenziosa per Giulia tenutasi a Vigonovo, con quasi 3 mila persone. «Hanno sentito fosse loro dovere esserci - ha detto l’avvocato Emanuele Compagno - come segno di vicinanza alla famiglia Cecchettin, che non hanno incontrato».

Parlando con alcuni cronisti, Nicola Turetta, papà di Filippo, ha voluto precisare alcune dichiarazioni che a suo avviso erano state distorte: «Non ho mai detto - ha spiegato - che avrei preferito che Filippo fosse morto. Temevo che facesse un gesto disperato. Avrei solo voluto andare a riprenderli tutti e due vivi». Poi dopo aver appreso della decisione del figlio sull'estradizione ha detto: «Sarà difficile abbracciarlo, ma è mio figlio».

Nella foto il padre di Filippo, Nicola Turetta