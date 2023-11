In Toscana esonda il Bisenzio, un uomo morto annegato

Pioggia intensa e forte vento hanno colpito gran parte della Toscana, decine gli interventi fatti dai vigili del fuoco, con squadre in assetto acquatico e fluviale, tra le province di Firenze, Pistoia, Pisa, Livorno e Prato per soccorrere persone bloccate in auto nei sottopassi, allagamenti di strade e scantinati di edifici, alberi caduti. Nel pratese il fiume Bisenzio è esondato nel comune di Vaiano.

A Montemurlo, nella frazione di Bagnolo, in via Riva, un uomo di 85 anni è stato trovato morto nella sua abitazione al piano terra di una casa. L'uomo era riverso in acqua, nella stanza completamente allagata. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri.

Gli esperti della Regione Toscana si attendono nelle prossime ore una forte piena del fiume Arno, con transito del picco a Pisa domani, venerdì, a mezzanotte. È quanto si apprende riguardo alle previsioni disponibili mentre il maltempo, con temporali continui, si è attestato sull’asse Livorno-Mugello.

Nel bacino del fiume Sieve, massimo affluente dell’Arno, i livelli sono in crescita con superamento delle soglie di riferimento in Mugello e raggiungimento del massimo degli ultimi decenni sulle soglie a valle.

Un disperso in Veneto

C’è un uomo disperso in Veneto a causa dell’ondata di maltempo che si sta abbattendo nella regione. Lo cofermano fonti della Regione. Si tratta di un vigile del fuoco che, fuori servizio, stava aiutando il padre a sistemare dei sacchi di sabbia lunga la sponda di un torrente, nel bellunese,. L’uomo sarebbe scivolato, finendo nel corso d’acqua ingrossato dalle piogge, nella zona tra Puos d’Alpago e Bastia (Belluno). Sono in corso le sue ricerche da parte dei pompieri, ma le precipitazioni stanno ostacolando le operazioni.

Nella foto una strada allagata a Firenze