La Sicilia torna a bruciare, corsa contro il tempo per domare 10 incendi

Vigili del fuoco e appartenenti da corpo forestale regionale sono al lavoro in Sicilia per domare dieci incendi. Interventi sono in corso a Petralia Sottana in contrada Fasano, nel Palermitano, e su Monte San Calogero a Caccamo.

Roghi ci sono anche in contrada Petrusa di Agrigento e a Bivona nella diga Castello.

Fiamme anche a Pietraperzia, nell’Ennese, vicino al cimitero. Roghi anche nel Nisseno a Campofranco in contrada Zellante, nel siracusano a Carlentini in contrada Carrubba e a Noto in contrada Fiumara e nel Trapanese a Gibellina in contrada Scannagrillo.