Napoli, terremoto ai Campi Flegrei: la gente si riversa in strada

Paura ieri sera (2 ottobre) ai Campi Flegrei, nel Golfo di Pozzuoli, per l'ennesima scossa di terremoto, questa volta di magnitudo 4.0. Il sisma è stato avvertito distintamente anche a Napoli. Molte le persone in strada, con le valigie accanto. Sono proseguite nella notte le verifiche sulla stabilità degli edifici, sia pubblici che privati.

Nella zona di via Pisciarelli, epicentro del terremoto, al confine tra il Comune di Pozzuoli ed Agnano, frazione di Napoli, la gente è rimasta a lungo in strada. Alcuni si sono fatti coraggio e sono tornati nelle loro abitazioni, ma molti hanno ancora paura. Ci sono persone, come una coppia di anziani, che aspettano con le valigie sul marciapiede: «Ora arrivano dei nostri parenti, ci porteranno a casa loro», dicono. Intanto, continuano le verifiche di stabilità degli edifici, sia pubblici che privati, ed anche presso alcune fabbriche. «Non ci dicono la verità», afferma una donna, che non crede alla magnitudo riportata dall'Ingv. «Non cedere alla paura», è l'appello del sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione.

Questa mattina registrata una scossa di magnitudo 3.2 anche nel Catanzarese. Sisma avvertito anche a Lamezia Terme.