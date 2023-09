Uccisa trentacinquenne a Castelfiorentino a colpi di arma da fuoco in strada: ricercato il marito

Femminicidio a Castelfiorentino, vicino a Empoli: una donna di 35 anni, Vefa Klodiana (nella foto sopra), di origine albanese è stata uccisa in strada con tre colpi. I sospetti si concentrano sul marito, da cui la donna si stava separando e con il quale non viveva più. L'uomo è irreperibile, sarebbe fuggito a bordo di una Golf bianca. I carabinieri hanno avviato una caccia all’assassino istituendo posti di blocco in tutta la Val d’Elsa, nell’area tra Poggibonsi, nella provincia di Siena e nella zona di Empoli.

La trentacinquenne, residente da molti anni in Italia, era cameriera in un ristorante della zona. Il delitto è avvenuto intorno alle 20 nella frazione di Puppino, al culmine di una lite: l’uomo si sarebbe presentato nella casa in cui la donna viveva con un figlio di 17 anni e una figlia di 14. Lei è scesa in strada, forse per sentirsi più sicura. Mentre si trovava sul marciapiede, però, è stata raggiunta da tre colpi di pistola, uno dei quali alla gola.

Sul posto sono intervenute un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Certaldo con il personale sanitario che ha tentato disperatamente la rianimazione. «È il momento del silenzio, e di stringersi attorno a una famiglia toccata da un avvenimento terribile», il commento sui social del sindaco di Castelfiorentino, Alessio Falorni.