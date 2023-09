In Sicilia anche le autostrade colpite dagli incendi, chiuso il tratto tra Cefalù e Buonfornello

Anche le autostrade siciliane colpite dagli incendi. A causa dei roghi è ancora chiusa l’A20 Palermo-Messina nel tratto tra Cefalù e Buonfornello, mentre la Palermo-Catania è stata riaperta regolarmente.

Sulla Palermo-Messina la circolazione è ferma dalle 20 circa di ieri sera, in entrambe le direzioni, nel tratto compreso fra l'agglomerato industriale e Termini Imerese, poco prima della diramazione per Messina. In azione polizia municipale e protezione civile intervenuti anche per domare i roghi.

Stessa situazione in serata, sempre sulla A20, ma molto più vicino a Messina, sulla costa tirrenica: per via del protrarsi degli incendi, anche a causa del forte vento che ha colpito la zona, è stato chiuso il tratto autostradale tra i comuni di Rocca di Capri Leone e Sant’Agata di Militello. Niente anche sulla Statale 113 dal chilometro 117 al 119, tra i comuni di Torrenova e Sant’Agata di Militello, in entrambi i sensi di marcia.

Circolazione complicata e rallentamenti anche sulla Statale Palermo-Sciacca: incendi alle porte di Sciacca, vicino a Sambuca.