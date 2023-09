Terremoto in Toscana e famiglie in strada, il governatore Giani: «Al momento nessuna criticità»

Un terremoto di magnitudo 4.8 ha colpito questa mattina alle 5.10 il Comune di Marradi, in provincia di Firenze: lo riporta sul suo sito l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). L’epicentro del sisma è stato localizzato a 3 km a sud-ovest di Marradi. Il sisma, secondo l’Ingv, è stato seguito da almeno otto scosse di assestamento nei successivi 35 minuti circa. La più forte di queste scosse ha fatto segnare una magnitudo di 2.8, con ipocentro a 7 km di profondità, ed è avvenuta a 4 km a ovest di Tredozio, in provincia di Forlì-Cesena, a circa 10 km in linea d’aria da Marradi.

«Stiamo verificando eventuali danni causati dalla forte scossa di terremoto - scrive in un post su Facebook il governatore della Regione Toscana Eugenio Giani - avvertita in molte zone della Toscana. Al momento non risultato situazioni di particolare criticità. Continueranno i controlli agli edifici e strutture». Molte famiglie sono scese in strada.

Dalla zona del comune di Marradi sono arrivate al 112 (numero unico di emergenza, Nue) tante telefonate di persone che chiedevano informazioni, ma al momento un solo intervento è stato effettuato dal distaccamento dei vigili del fuoco di Marradi per una verifica svolta presso una struttura Rsa con esito negativo. Su disposizione del centro operativo nazionale dei vigili del fuoco, la squadra del distaccamento di Borgo San Lorenzo e il funzionario del Comando stanno raggiungendo il distaccamento di Marradi.

La scossa con epicentro nel comune della provincia fiorentina è stata avvertita distintamente in varie zone della vicina Romagna colpita dall’alluvione di maggio, in particolare nelle zone interne delle province di Forli-Cesena e Ravenna. I vigili del fuoco di Forlì stanno facendo controlli per crepe in alcune case, al momento non risultano persone coinvolte. Molte le chiamate alla sala operativa di cittadini spaventati. Si stanno facendo verifiche su segnalazioni di danni.

Nel pomeriggio è in programma la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Forlì, per l’apertura dell’anno scolastico, con la XXIII edizione di «Tutti a Scuola».

A Marradi, fa sapere il Comune, in conseguenza delle numerose scosse, «le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse in via precauzionale. Al momento non si registrano danni significativi».

Nella foto in alto panoramica di Marradi (dalla pagina Facebook del Comune)

Qui in basso la mappa delle scosse, pubblicata su Facebook dal governatore della Toscana, Eugenio Giani