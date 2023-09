Rientro a scuola e Covid, la circolare del ministero: tutte le regole da rispettare

Il Covid è alle spalle, vero, ciononostante alcune regole di comportamento per chi mostra sintomi restano. Non ci sono indicazioni specifiche sui comportamenti da adottare in classe nei casi di presenza di persone con sintomi, anche perché le misure restrittive anti-covid non esistono più a scuola, così come in altri luoghi.

Il 10 agosto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che contiene proprio l’abolizione “degli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza e modifica della disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del virus SARSCoV2”. Ma il ministero della Salute ha emanato una circolare che fornisce una serie di indicazioni su come deve comportarsi una persona che contrae il Covid.

La circolare spiega che le persone risultate positive ad un test molecolare o antigenico non sono più sottoposte all'isolamento, si raccomanda, comunque, di osservare le stesse precauzioni valide per prevenire la trasmissione della gran parte delle infezioni respiratorie. In particolare è consigliato indossare la mascherina se si entra in contatto con altre persone. E, se si mostrano sintomi, rimanere a casa fino al loro termine. E poi buona norma lavarsi le mani, evitare ambienti affollati e il contatto con persone fragili, immunodepresse, donne in gravidanza, ospedali o rsa.