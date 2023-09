Oroscopo della settimana: Cancro, sarete di nuovo nel cuore di chi amate...

Finalmente una settimana in cui il cielo ricomincia a muoversi. La Luna si compirà nuova nel week end in Vergine, e dallo stesso cielo finalmente Mercurio ritorna a muovere e a spandere un'ordinata e corretta voglia di comunicazione! Buona settimana ai dodici!

Ariete

Nonostante dentro di voi sia di molto incrementata la voglia e la volontà di aprirvi, il quadro generale planetario è abbastanza fermo, con quasi tutti i pianeti in moto retrogrado, tranne il vostro Marte che però ruota in Bilancia, segno a voi opposto, riducendo anche la vostra intraprendenza a qualcosa di debole ed episodico. Non vi viene certo richiesto per adesso di essere eroi, ma sicuramente la voglia di ripartire dalle vostre quotidianità rivalutandole e troverete dentro di voi una rinnovata forza spirituale, sembra la strada giusta. Nel week end sarete vicini a qualcuno che ha bisogno del vostro intervento...

Toro

Ospitare nei propri gradi due giganti planetari in moto retrogrado non è certo semplice. Proprio adesso che si vedrà la vostra forza di essere positivi e di non darvi per vinti, visto che una sorta di congelamento delle operazioni e delle opzioni possibile sembra la sindrome che regna imperante per adesso intorno a voi, sopratutto in ambito lavorativo dove sarà meglio rivedere tutto e riprogrammare la vostra azione. Il desiderio di vivere qualcosa di bello e di piacevole non si spegne. E mentre tentate di trovare nuove comunicative per l'amore, forse la sospensione del tempo lavorativo non vi dispiacerà più di tanto...

Gemelli

Inizia per voi una fase di spietata eliminazione dei problemi degli ostacoli e sopratutto di tutto ciò che ritenete inutile, dalle relazioni a tutto ciò che offende la vostra intelligenza e spreca il tempo d' ascolto, forse vi serviva confondervi un po' con le vicissitudini altrui, tentando di capire, e scoprire invece che non comprendete come si possa impiegare il tempo in maniera così futile da parte di qualcuno, ed ecco che finalmente è scattata la vostra superiorità intellettuale, ricreerete un approccio interattivo con le persone che sembrano un po' più stimolanti e capaci di accendere il vostro interesse, vale nel sociale come anche nell' amore...

Cancro

Ora che avete ridimensionato tutto e ricreato una vostra centratura ricalibrando tesi ed aspirazioni e rendendo tutto molto più concreto e reale, torna una fase in cui gli affetti più cari hanno letteralmente il bisogno di riscoprire il vostro appoggio affettivo. La vostra presenza sentimentale e il vostro gusto per la casa e le piccole dolcezze del quotidiano, il vostro intervento sarà decisamente importante per familiari e amici che vi riscoprono. In amore si fanno chiare le posizioni tra voi e il partner: sarete davvero di nuovo nel cuore di chi amate...

Leone

Superata tutta una fase in cui ospitare Venere retrograda non è stata per niente facile visto che non riuscivate a stabilire con certezza la vostra gravità in maniera centrata e concreta, sentire anche che in amore vi sfuggivano le certezze, e che non vi sentivate al centro dei pensieri del partner né con la giusta considerazione al lavoro, in questi gironi Mercurio si riattiva facendovi passare le indecisioni e manifestando la volontà di fare di più per muovere i vostri passi in maniera autonoma e serena, disponendo anche secondo le vostre volontà, adesso non dovete fare altro che comprendere che la vostra vita è di nuovo una scacchiera in cui potete muovere i vostri pezzi in maniera intelligente...

Vergine

Finalmente una bella settimana per voi! Ecco che la Luna si compie nuova proprio nei vostri gradi e vi fa rinascere con facilità innoverà approcci stantii e vi convincerà che le variazioni di approccio alle cose possono di molto aiutarvi a compiere piccoli miracoli nell' affrontare la mole di lavoro schiacciante che vostro malgrado sopportate, ma anche ad aprirvi negli affetti avendo di nuovo voglia di relazione e di socializzazione, mentre l'evento importantissimo per voi sarà la riattivazione del vostro pianeta preferito Mercurio che nei vostri gradi riprende il suo moto diretto ridonandovi capacità di analisi e di relazione!

Bilancia

La cosa migliore che vi poteva capitare questa settimana sta accadendo grazie ad una Luna che sembra illuminare la casa delle vostre emozioni nascoste, la dodicesima, mentre sempre dalla dodicesima arriva il risveglio di un Mercurio che finalmente codifica i messaggi ed interpreta meglio i messaggi più o meno insicuri, espressi parzialmente e confusi nel vostro animo che tenta di dare un senso ad un organico di cose molto complesso e significativo, se vi sentivate leggermente disancorati dalle emozioni e pensavate che non ne andasse dritta una ecco che i pianeti vi restituiscono il senso delle cose, e vi premiano riaccendendo emozioni dimenticate...

Scorpione

Il cielo finalmente vi manda dei segnali positivi, si ricomincia dall' anima, dalle emozioni, dagli amici, dai desideri che sarà possibile realizzare, tutto questo grazie alla Luna nuova che si compirà in vergine all' inizio del week end e grazie a tutto l'apporto di un Mercurio che finalmente si risveglia e vi rende pronti ad analizzare subito quali possono essere le direzioni di fuga che presto vi sarà utile seguire per sfuggire a quest'imperante stato di fermo zodiacale che cvi è costato un po' troppo, affetti vicini anche se non mancheranno critiche che sarà bene ascoltare...

Sagittario

Finalmente si muove qualcosa di concreto in barba al vostro Giove che ha smesso di funzionare e che non vi aiuta a semplificare niente anzi a complicare la percezione che sembra farcita di dubbi ed incertezze, ma la Luna e Mercurio imperano di prendere posizione in ambito lavorativo in maniera risoluta, di accettare un compromesso e di compiere una mossa troppo a lungo rimandata che finalmente vi renda di nuovo padroni del panorama attivo in cui vi muovete e che vi restituisca il senso della piena efficienza, tornerete ad essere anche più positivi, il prossimo week end rispetto a mille altre sfaccettature del sentimento...

Capricorno

Vi siete ormai abituati alle variabili, vi siete sentiti intensi e vivi con tutti i cambiamenti che i mesi vi hanno proposto. Ed eccovi ancora vestirvi della veste dei coraggiosi e degli spregiudicati. Un Capricorno che stupisce e si rende simpaticamente coerente e spericolato, il cielo astrologico non potrebbe disporsi meglio nel prossimo week end che aspetterete trepidi, arriverà una risposta importante, vorrete iniziare qualcosa con grande entusiasmo, grazie a Mercurio che riattiva il suo moto dandovi la sua magnifica energia dal trigono che formerà anche una generosa Luna che vi aiuterà a rendervi conto che i sentimenti che state provando sono forti come non mai!

Acquario

Settimana di grande osservazione per voi che assistete a movimenti planetari importanti che non vi toccano veramente ma che vi portano una serie di esperienze nuove ed intensissime, pieni di ispirazione e di fiducia, vi capiterà di essere contattati da persone che hanno idee progetti e collaborazioni da proporvi, voi siete i free lance dello zodiaco per eccellenza, quindi prima di rispondere prendete tempo e fidatevi solo dopo aver lungamente consultato il vostro istinto, adesso il cielo si sta risvegliando ed anche se non vi rende protagonisti vi aiuterà a sentirvi tra i più bravi nella maniera in cui avete resistito a questo stato di stasi planetaria inventandovi sempre la maniera di essere felici nel vostro mondo...

Pesci

Si risvegliano energie planetarie finalmente, ma che si manifestano in opposizione, dal cielo della Vergine arrivano buone notizie finalmente ma che sembrano mettervi alla prova, forse il piccolo prezzo da pagare per questa riattivazione un po' generale delle cose, il vostro animo sembra attraversato da emozioni forti ma probabilmente vi dovrete scontrare per difendere i vostri sentimenti e capire quanto potete affidarvi o meno, il vostro animo si cimenta in ricerca interiore e vi obbliga anche a vedere e rivedere qualcosa di voi stessi anche nell'approccio amoroso...