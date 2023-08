La truffa della carta Ryanair da due euro, si rischia il conto corrente: ecco cos'è

Una nuova truffa si sta affacciando in queste settimane, minacciando i consumatori italiani: quella della carta viaggi Ryanair da 2 euro. La compagnia irlandese ha già smentito offerte e vantaggi derivanti da una fantomatica card, ma evidentemente non è servito: infatti, chi creduto alla storia della carta viaggio Ryanair si è ritrovato con la propria carta di credito prosciugata nel giro di poche ore.

Il "ritornello" è sempre lo stesso: gli utenti vengono invitati a partecipare ad un sondaggio per ottenere il finto premio, al termine dell’iter, viene richiesto il pagamento di 2 euro per ottenere la carta che in teoria consentirebbe di ottenere vantaggi esclusivi attraverso la compagnia aerea. Cosa che ovviamente, come già spiegato, non è assolutamente vera.

Succede invece che nel momento in cui versate i 2 euro, non fate altro che fornire i dati sensibili dei vostri conti e carte ai malintenzionati, che provvederanno a spostare il credito residuo che vi è rimasto altrove nelle ore successive. Dunque, addio ai soldi e addio alla carta di credito.