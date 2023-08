Caldo torrido in Sicilia, nuovo avviso per rischio incendi della Protezione civile

La Protezione civile regionale ha pubblicato oggi per la Sicilia l’avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido dalla mezzanotte e per le successive 24 ore. Per le giornate di domani e dopodomani il rischio previsto di ondate di calore si attesta sul livello 2 (colore arancione), con temperature massime percepite di 36 gradi centigradi. Continua ad essere «media» la pericolosità di rischio incendi, con livello di «preallerta» (colore arancione).