Ponte di Ferragosto, traffico da bollino nero anche in Sicilia: le strade interessate

Anche in Sicilia secondo fine settimana di agosto con un sabato di bollino nero per le partenze del ponte di Ferragosto. Flussi di traffico in crescita a luglio secondo l’Osservatorio del traffico Anas rispetto all’anno scorso: +2% su gran parte d'Italia, con un picco al Sud del +4% e in Sicilia del +5%.

Sulla rete Anas si è registrato un incremento degli spostamenti anche rispetto a giugno: +6% rispetto al mese precedente e in particolare dell’11% al Sud.

Nell'Isola, anche questo fine settimana, attenzione soprattutto all'A29 Palermo-Mazara del Vallo, all'A19 Palermo-Catania, con particolare attenzione alla tangenziale Ovest di Catania e loro diramazioni e raccordi, ovvero A29dir Alcamo - Trapani” A29 Racc Diramazione per Punta Raisi, A18dir Diramazione di Catania, e poi all'A20 Palermo-Messina.

A proposito di Messina, lunghe code potrebbero esserci all'ingresso della città e a Boccetta per le attese per imbarcarsi sui traghetti, anche a Villa San Giovanni verso la Sicilia. Attenzione anche alla Siracusa-Gela, particolarmente trafficata nelle ultime settimane per via del grande flusso di turisti, e alla Caltanissetta-Agrigento.

Per agevolare gli spostamenti dei vacanzieri è previsto il divieto di circolazione per i mezzi superiori alle 7,5t nella giornata di venerdì dalle ore 16.00 alle ore 22.00, nella giornata di sabato dalle ore 08.00 alle ore 22.00 e nelle giornate festive dalle ore 07.00 alle ore 22.00.

Nel primo fine settimana di agosto sabato 5 e domenica 6, al sud, verso le località di villeggiatura, la strada più interessata da flussi veicolari è stata la A2 “Autostrada del Mediterraneo”: in due giorni sono transitati complessivamente oltre 220mila veicoli nella tratta Pontecagnano-Battipaglia, oltre 160mila tra Battipaglia ed Eboli, 95mila nell’ultima tratta campana, per poi passare a 77mila veicoli nel tratto appenninico fino all’innesto con la SS18 “Tirrena Inferiore” a Falerna, giungendo ai 47mila registrati in prossimità di Villa San Giovanni agli imbarchi per lo Stretto di Messina.

In Sicilia sono stati invece oltre 100mila i veicoli sulla A29 “Palermo Mazara del Vallo” presso Cinisi e 60mila il picco sull’autostrada Catania Siracusa in località Carlentini.