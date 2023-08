Un falso messaggio chiede soldi da parte di Ficarra e Picone ma è una truffa

"Occhio alle truffe". L'avviso stavolta arriva da Salvo Ficarra e Valentino Picone, attraverso le loro pagine social. Il riferimento è a un falso messaggio circolato negli ultimi giorni, in cui un sedicente Ficarra chiede donazioni per un progetto di beneficenza.

"Sono Ficarra che vi parla - si legge nel messaggio-truffa -, mi sarebbe piaciuto parlarvi al telefono ma purtroppo siamo molto occupati a rispondere alle chiamate a causa del progetto che stiamo costruendo, stiamo costruendo una casa di beneficenza e tutti i nostri fan stanno facendo delle donazioni, quindi se siete davvero nostri fan dimostrateci un po' di amore facendo una donazione".

I due attori palermitani hanno immediatamente preso le distanze, mettendo in guardia chi ha ricevuto il falso messaggio: "Occhio alle truffe. Non stiamo chiedendo soldi per nessun progetto in corso. Non ci cascate".