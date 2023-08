Nuova truffa con un sms, la polizia: "Non chiamate quel numero"

Un sms con una comunicazione da parte del Centro servizio pubblico del cittadino che invita a chiamare un numero a pagamento. È la nuova truffa che corre sugli smartphone e dalla quale la polizia, anche sui social, invita a diffidare.

"Attenzione a messaggi che informano di una presunta comunicazione da parte del Centro servizio pubblico del cittadino - scrive la polizia di Stato sui propri profili ufficiali -. Sono fraudolenti. Non chiamate il numero di telefono indicato perché si tratta di un servizio a pagamento".

Il messaggio che migliaia di persone hanno ricevuto è breve: "C'è una comunicazione per te da parte del Centro servizio pubblico del cittadino. Chiama e ascolta", poi il numero di telefono al quale rivolgersi.

In tanti ci sono cascati, altri hanno contattato le forze dell'ordine per segnalare il raggiro che rischia di prosciugare il credito telefonico in pochi minuti: basterà ascoltare il messaggio.