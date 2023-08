La Sicilia va a fuoco, bruciano macchia mediterranea e sterpaglie

Forestali e vigili del fuoco sono impegnati nello spegnimento in diversi incendi in Sicilia. Bruciano ettari di macchia mediterranea e sterpaglie.

I roghi sono divampati a Niscemi (Cl) in contrada Stizza, Polizzi Generosa, (Pa), Castellammare del Golfo Seno di Guidaloca (Tp), Belpasso (Ct) in contrada Davara, Caltagirone (Ct) in contrada Croce, a Giarre (Ct), in contrada Miscarello, a Enna in contrada Parisi e Piazza Armerina (En) in contrada Cresta del gallo in contrada piano Cannata, Nicolosi (Ct) in contrada Monte Arso, a Porto Palo di Capo Passero (Sr) in contrada Cugni a Cattolica Eraclea (Ag) in contrada Stagnone, a Favara (Ag) nei pressi di via Darwin, a Villafranca sicula (Ag) nei pressi del campo sportivo. E ancora a Vulcano.

Fiamme alle pendici di Enna, chiuso svincolo Palermo-Catania

Un vasto incendio sta risalendo le pendici di Enna sotto la Rocca di Cerere. Le fiamme sono divampate nei pressi dello svincolo autostradale, sotto il viadotto Euno, hanno superato la strada provinciale che porta ad Enna Bassa e stanno, ora risalendo, velocemente il costone. Suo posto è in corso un intervento aereo con due elicotteri mentre si attendono due canadair. Da terra operano squadre del dipartimento regionale della protezione civile, con il coordinamento di Paolo Fulco, i vigili del fuoco e il corpo forestale. La prefettura ha disposto la chiusura dello svincolo autostradale della Palermo-Catania.