Incendi in Sicilia, l'Enpa: salvati 131 cani, 175 gatti e un cavallo

Durante l’emergenza incendi che ha coinvolto la Sicilia nei giorni scorsi l’Ente nazionale protezione animali (Enpa) attraverso le sue sezioni ha dato aiuto, salvato o recuperato 131 cani, 175 gatti e un cavallo nelle zone di Palermo, Catania, Siracusa e Messina. Lo rende noto l’Enpa.

«Ringrazio i nostri volontari siciliani - afferma Carla Rocchi, presidente nazionale Enpa - per l’immediata risposta che hanno dato nella complessa situazione che ha coinvolto Palermo e altri comuni. In queste situazioni, ogni secondo è importante e le richieste sono le più disparate. Abbiamo portato un condizionatore per permettere a dei gatti di restare freschi e al sicuro in un rifugio a Palermo che era andato a fuoco, abbiamo portato estintori a volontarie che si sono trovate in difficoltà con i loro animali e poi ovviamente pet food e acqua. Ringraziamo, in particolare, i vigili del fuoco che anche in questa situazione sono stati fondamentali. Negli ultimi due anni sono stati milioni gli animali morti a causa dei fuochi dei nostri Paesi, solo nel 2021 oltre 24 milioni e centinaia di migliaia gli ettari di territorio andati in fumo in Italia».