Autovelox su strade e autostrade siciliane fino al 23 luglio: ecco dove sono installati

Controllo della velocità sulle strade statali e autostrade siciliane con autovelox, telelaser e trumcam. Puntuale viene pubblicato dalla polizia di Stato sul proprio sito online, l'elenco delle postazioni dei rilevatori di velocità nell'Isola. Si conoscono così i dispositivi installati fino a domenica prossima, 23 luglio.

Gli autovelox sono posti sia sulle strade statali che sulle autostrade e, oltre ai cartelli che si trovano in prossimità delle postazioni, le forze dell'ordine cercano di fare prevenzione rendendo pubbliche anzitempo le tratte monitorate.

CLICCA QUI PER L'ELENCO DELLE STRADE DOVE CI SONO I RILEVATORI DI VELOCITA'

La Polizia Stradale utilizza questi strumenti per il controllo puntuale della velocità: Autovelox 104/C; Autovelox 105; Autovelox 106; Telelaser; Telelaser Trucam.

Autovelox mobile, cos'è

L'autovelox mobile è posizionato sulla vettura della pattuglia e funziona come quello fisso, con la targa dell’auto che commette l’infrazione che viene registrata al momento dell’infrazione.

Telelaser, cos'è

Si tratta di una pistola laser, che può essere utilizzata su qualsiasi tipo di strada e che funziona tramite due principi chiave. Quando la pistola viene puntata su un’autovettura in transito, emette un fascio laser che colpisce il veicolo e poi rimbalza sullo strumento stesso. La frequenza del laser è variabile in base alla velocità dell’autovettura, la cui velocità viene calcolata nell’immediato.

Trucam, cos'è

Il TruCam realizza video in HD e a 1,2 chilometri di distanza, riuscendo così a rilevare anche eventuali infrazioni in contemporanea.

Le sanzioni

Le sanzioni sono differenti a seconda del livello di superamento della velocità. Fino a 10 Km/h in più del limite si applica una multa da 42 euro fino a un massimo di 173 euro; da 10 fino a 40 Km/h in più del limite: si applica una multa da 173 euro fino a un massimo di 694 euro; da 40 a 60 Km/h in più del limite: si applica una multa da 543 euro fino a un massimo di 2.170 euro, più la sospensione della patente da 1 a 3 mesi; oltre 60 Km/h in più del limite: si applica una multa da 845 euro fino a un massimo di 3.382 euro, più la sospensione della patente da 6 a 12 mesi.