Furti con spaccata anche nel centro di Torino, il video dei ladri in azione: 2 arresti e 3 denunce

I carabinieri della compagnia Torino San Carlo hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due uomini, di 37 e 51 anni, ritenuti responsabili di una serie di furti aggravati nel quartiere di San Salvario. L'operazione è stata condotta sulla base di un'ordinanza emessa dal gip del tribunale di Torino, su richiesta della procura.

Gli episodi di furto, sette in totale, sono avvenuti tra gennaio e aprile scorsi in diversi esercizi commerciali del quartiere. L'indagine è stata avviata dalla stazione carabinieri di Torino Borgo San Salvario a seguito delle numerose denunce presentate dai commercianti. I militari, dopo avere visionato centinaia di ore di immagini provenienti dai sistemi di video-sorveglianza acquisiti e avere ascoltato alcuni testimoni oculari, sono riusciti ad individuare i due sospettati. Secondo quanto emerso dalle indagini, i ladri avrebbero utilizzato tombini stradali, nonché arnesi da scasso, per infrangere le vetrine degli esercizi commerciali. Le serrande sarebbero state forzate con l'uso di leve improvvisate, come cavalletti per biciclette. Una volta entrati nei locali, avrebbero rubato somme di denaro esigue presenti nelle casse, causando danni materiali significativi agli esercizi stessi. A volte si trattava soltanto di poche decine di euro, ma i danni arrecati superavano di gran lunga il valore del bottino.

I carabinieri, negli ultimi mesi, hanno intensificato i servizi notturni di prevenzione dei furti agli esercizi commerciali presenti nelle zone di San Salvario, Crocetta e altri quartieri del centro di Torino. Queste attività hanno permesso non solo di individuare i due arrestati, ma anche di identificare altri tre presunti autori di furti. Le indagini sul caso dei furti a San Salvario proseguono, poiché i carabinieri cercano di stabilire eventuali connessioni con altri episodi simili e individuare eventuali complici. Nel frattempo, continueranno ad intensificare la presenza sul territorio, al fine di prevenire ulteriori episodi di furto e garantire la sicurezza dei cittadini e degli esercizi commerciali della città.