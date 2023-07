Mamma di Voghera strangola e uccide il figlio di un anno

Tragedia a Voghera (Pavia). Una mamma ha strangolato questa mattina suo figlio, un bambino di appena un anno. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso del piccolo. Dai prima accertamenti, sembra che sia stata la la stessa madre, che si trovava da sola in casa, a chiedere l’intervento dei soccorsi.

La donna, che avrebbe agito in preda a un raptus, si trova ora in ospedale nel reparto di Psichiatria del San Matteo per una serie di accertamenti dopo di che, quando sarà possibile, i magistrati la interrogheranno in presenza di un avvocato.