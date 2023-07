Lipari, senza musica e tavoli esterni chiude il primo locale e spunta il cartello "Vendesi"

Senza musica e tavoli chiude il bar "L'Approdo" in via Maurilico a Lipari. Lo ha annunciato il “patron” Mirko Lazzaro. “Tre multe per il suolo pubblico in una settimana – racconta - eppure stiamo lavorando con quattro tavoli contati autorizzati all’esterno, mi è stato detto che alla terza multa c’è la revoca dell’autorizzazione per il suolo pubblico, quindi sicuramente ci verrà tolto lo spazio esterno non so se per un paio di giorni o definitivamente… sono arrivato a una conclusione, non ci sono le condizioni minime per poter lavorare, non riesco ad andare avanti così… buona stagione a tutti. E nel locale spunta il cartello "Vendesi".

Nel contempo l’isola sui social si divide tra i favorevoli e i contrari all’ordinanza del sindaco Riccardo Gullo che ha posto dei limiti sia per la concessione del suolo pubblico che per la musica e ha ribadito che andrà avanti per la sua strada. In campo sono scesi anche due esponenti nazionali di Fratelli d’Italia e della Lega. Dice Eliana Longi ““Le Isole Eolie vivono di turismo estivo e risentono ancora della crisi dell'intero comparto causato dal Covid-19. La riduzione dell'orario rappresenta un deterrente alla scelta della metà da parte dei giovani, che rappresentano una quota importante del turismo locale. I locali altresì sono un luogo di controllo, rispetto alla circolazione notturna di giovani e turisti, spesso fuori da ogni controllo”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Nino Germanà (Lega) “Il provvedimento del sindaco Gullo è un colpo mortale ad un intero settore che poggia le sue basi sui flussi turistici nei pochi mesi estivi, soprattutto ad agosto. I turisti che scelgono Lipari e le Eolie cercano divertimento e relax, come accade in tutte le isole del Mediterraneo”.

Luca Chiofalo, già assessore dell’ex giunta Giorgianni, ed ex presidente dell’associazione commercianti e influencer “La “radicalità” delle ordinanze é la risposta agli eccessi degli ultimi anni, provvedimenti peraltro sollecitati dalla Prefettura. Verrà il tempo della misura. L’intrattenimento non mi sembra sia vietato, sono le emissioni sonore ad essere limitate.

Non sono d’accordo su tutto, ma non mi sento di difendere il caos e lo scempio pregresso. Per la fase contingente, avrei esteso l’orario di apertura dei bar alle 3 e quello delle discoteche alle 4, ma, non si sostenga che andava tutto bene prima e che é tutto da buttare adesso. I bar non possono essere discoteca né offrire concertoni “amplificati” e sovrapposti per le vie del centro per evidenti e sperimentati motivi, il resto si può discutere. La barca Eolie può tenere mare grosso e navigare bene, ma, se ognuno rema in direzioni diverse e i tentativi di sabotaggio della plancia di comando si susseguono, non ci si muove e ci si potrebbe rovesciare”.

Foto Notiziarioeolie.it