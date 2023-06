Sicurezza stradale, arriva l'alcolock nelle auto: cos'è e chi è obbligato a montarlo

Per ridurre gli incidenti stradali, ecco che in Italia arriva l'alcolock. Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge sulla sicurezza stradale e la delega per la riforma del Codice della Strada e tra le misure previste c'è l'«obbligo dell'alcolock» per i soggetti condannati per guida in stato di ebbrezza.

Alcolock, cos'è Si tratta di un dispositivo che blocca l'accensione del veicolo in caso di positività all'alcol test. In alcuni Paesi europei è già utilizzato e si chiama Alcohol interlock system, l'utilizzo del quale è già presente nelle normative europee dal 2015. Già dal 6 luglio 2022, tutte le autovetture di nuova omologazione devono avere un'interfaccia che ne permetta l'installazione. Alcolock, chi dovrà installarlo In Italia verrà installato sui veicoli di chi è già stato sorpreso a guidare in stato di ebbrezza e la soglia stabilita per far sbloccare l'auto sarà pari a zero. In questo modo, chi è stato scoperto una prima volta a guidare in stato di ebbrezza non potrà più mettersi alla guida nelle stesse condizioni una seconda volta.