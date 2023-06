Furti con spaccate a Palermo, tre arresti e due denunciati

La Polizia ha sventato a Palermo, in tre differenti interventi, una spaccata ai danni di un esercizio commerciale e due furti. Gli Agenti, nel corso di un primo intervento, hanno denunciato un palermitano resosi responsabile di tentato furto e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Nello specifico, una cittadina ha segnalato la presenza di due persone travisate che, giunti a bordo di un’auto, stavano dando numerosi calci alla vetrata di un esercizio commerciale, tanto da riuscire a infrangerne il vetro. Tale condotta avrebbe fatto scattare l’allarme dell’esercizio commerciale che ha fatto desistere i due malviventi dal loro intento, dandosi alla fuga. Gli Agenti, giunti sul posto sono riusciti a risalire alla targa della vettura segnalata e quindi al suo intestatario. Il veicolo, una Mini Cooper, è stato individuato presso il domicilio dell’uomo, ed al suo interno sono stati rinvenuti arnesi atti allo scasso. L'uomo è stato denunciato per tentato furto aggravato in concorso. Il mezzo e gli arnesi trovati al suo interno sono stati posti in sequestro. Indagini sono in corso per risalire all’identità del complice.

Inoltre, sempre nel corso della stessa notte, gli agenti hanno arrestato tre persone colte in flagranza per furto in concorso. Nello specifico, gli Agenti sono intervenuti a seguito di una nota diramata dalla locale sala operativa, concernente la presenza di tre giovani intenti a commettere un furto all’interno dei magazzini di una nota struttura alberghiera. Gli equipaggi, transitando in via Lincoln, hanno sorpreso i tre uomini con numerose bottiglie di superalcolici, all’uscita dei magazzini che conducono alla struttura alberghiera. I tre uomini sono stati arrestati per furto in concorso. La refurtiva è stata pertanto riconsegnata all’avente diritto. Gli agenti, inoltre, si sono accorti, attraverso le telecamere di sorveglianza, della presenza di un uomo che risultava essersi introdotto sempre all’interno dell’area del magazzino della struttura alberghiera, evidentemente per un furto. L’uomo, raggiunto dagli operatori, è stato sottoposto a perquisizione personale che consentiva di rinvenire nella sua disponibilità alcuni attrezzi atti allo scasso. Alla luce dei fatti emersi l’uomo è stato denunciato per tentato furto e porto abusivo di armi e di oggetti atti ad offendere.