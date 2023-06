Estate di disagi annunciati sulle autostrade siciliane: un cantiere ogni sette chilometri

Ficarra e Picone ogni volta che la percorrono ci fanno degli sketch degni dei loro film, e l’ex presidente della Regione Nello Musumeci lo sa bene, in memoria dell’imbarazzo provato di fronte ai due comici alle domande sulla Palermo-Catania. Quasi mai un’autostrada come la A19 era diventata oggetto politico così rilevante. I suoi cantieri, le sue opere non compiute, le sue deviazioni che confondono persino Google e i ritardi nei lavori fanno ormai parte della leggenda, dell’immaginario collettivo della Sicilia. Se l’itinerario strampalato fatto di deviazioni ha confuso persino il motore di ricerca più famoso del mondo, non è difficile immaginare cosa possa fare ai turisti che poco conoscono le dinamiche della viabilità dell’Isola.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Luigi Ansaloni

© Riproduzione riservata