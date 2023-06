Comiso, va in campagna a raccogliere origano e scompare: ansia per un 68enne

Ore di ansia a Comiso per Giovanni Aprile, un 68enne del quale non si hanno notizie da ieri. L'uomo, sordomuto, ieri mattina alle 8 era andato in campagna, in contrada Crocilla, a raccogliere origano. Atteso dai familiari per il pranzo, non ha fatto ritorno a casa. A preoccupare è anche il fatto che la zona dove si è recato è impervia, dunque si teme possa essergli successo qualcosa. Il cellulare ha squillato fino a ieri a mezzogiorno, poi è diventato irraggiungibile.

Allarmati per il suo mancato rientro i familiari di Giovanni Aprile che hanno chiesto aiuto per le ricerche. Al lavoro ci sono due squadre dei vigili del fuoco di Ragusa e anche una unità cinofila che hanno ritrovato l’auto dell’uomo. A poca distanza una borsa con l'origano raccolto ma di lui al momento nessuna traccia.

L'uomo è vestito con un pantalone blu chiaro e una camicia blu.