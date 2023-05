Nuova truffa online: email che invitano ad aggiornare i dati personali, l'Inps mette in guardia

Nuova truffa online in questi giorni. A mettere in guardia gli utenti è l'Inps, che comunica come sia "in corso un nuovo tentativo di truffa via mail", raccomandandosi inoltre di non cliccare sul link contenuto nella missiva né, tantomeno, di fornire i propri dati al mittente qualora qualcuno dovesse riceverla.

La truffa online

Diversi utenti hanno segnalato di aver ricevuto comunicazioni, da parte di un sedicente servizio cliente Inps: “Non siamo in grado di effettuare il bonifico perché ci risulta che i dati registrati nel sistema non sono stati aggiornati”. Un avviso che può allarmare molti ma che non è veritiero. L’avviso contenuto nella email è seguito dall’invito ad aggiornare i propri dati personali, tramite un link, per poter ricevere il fantomatico bonifico da parte dell’Istituto. L’Inps invita gli utenti a diffidare di tali comunicazioni, evitando di cliccare su questi link.

Sempre recentemente, sono stati segnalati tentativi di truffa, sempre tramite email, che invitano a scaricare bollettini di versamento precompilati o link cliccabili per ricevere il rimborso di contributi versati in eccesso.

Come difendersi

L'Istituto di credito fa sapere che bisogna sempre diffidare di queste comunicazioni in quanto l’Inps, per motivi di sicurezza, non invia mai messaggi di posta elettronica contenenti allegati da scaricare o link cliccabili. Tra le truffe più diffuse, infatti, c'è il phishing che mira al furto dei dati sensibili. Una delle modalità riscontrate, in particolare, è l'invio, come negli ultimi casi, di false email che invitano ad aggiornare i propri dati personali o le proprie coordinate bancarie, tramite un link cliccabile, per ricevere l’accredito di fantomatici pagamenti e rimborsi da parte dell’Istituto. In alcuni casi il link apre una falsa pagina dei servizi Inps. L'Istituto previdenziale ricorsa che è necessario fare attenzione anche agli Sms che inducono ad aprire link per aggiornare i dati sensibili.

