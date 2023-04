Altri due barconi con un migliaio di persone in viaggio verso la Sicilia

Ancora emergenza in mare. Stando a quanto apprende l’Agi, altri due barconi con oltre un migliaio di migranti complessivamente a bordo, sarebbero in navigazione, in questo momento, a circa 200 miglia a sud dalle coste orientali siciliane.

Intanto «tornano a essere estremamente critiche le condizioni all’hotspot di Lampedusa, soprattutto per i più vulnerabili, come i minori, cui non può essere garantito il rispetto dei diritti fondamentali e la risposta adeguata alle specifiche esigenze», afferma Save the Children, ricordando che «la struttura di contrada Imbriacola al momento ospita oltre 1.600 persone, di cui almeno 100 bambini con le famiglie, tra cui molti neonati, e circa 350 minori non accompagnati».

Save the Children «è presente in hotspot per garantire assistenza e orientamento ai minori soli e ai nuclei familiari fin dal primo momento dell’arrivo» sottolinea Niccolò Gargaglia, responsabile dell’area protezione e inclusione minori migranti.

