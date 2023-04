Papa Francesco è in piazza a San Pietro per la domenica delle Palme, 30 mila i fedeli presenti

Papa Francesco è arrivato in Piazza San Pietro dove presiede la celebrazione della messa della Domenica delle Palme.

Francesco è arrivato nei pressi dell’obelisco, al centro della piazza, per il rito della benedizione dei rami d’ulivo. Ha raggiunto il luogo in papamobile; Francesco, che è ancora convalescente dopo il ricovero, indossa il suo cappotto bianco, sopra il quale gli è stata collocata la stola rossa per la liturgia della benedizione. La voce è un po’ debole.

Sono circa trentamila i fedeli a Piazza San Pietro per la messa della Domenica delle Palme celebrata da Papa Francesco.

È quanto stima la gendarmeria vaticana. .

